Projeto de lei de governança financeira para os 3 Poderes está pronto, diz Padilha

BRASÍLIA – O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse nesta quinta-feira, 26, que haverá uma cerimônia no Palácio do Planalto para o envio do projeto de lei que tratará da governança financeira nos três Poderes, mais o Ministério Público e a Defensoria Pública da União, proposto pelo Tribunal de Contas da União (TCU). "O projeto de lei está pronto", informou.

A previsão era que um decreto regulando o tema fosse assinado nesta quinta, durante o Fórum Nacional de Controle, realizado no tribunal, pelo presidente Michel Temer.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(AI) Eliseu Padilha anuncia projeto sobre a Política de Governança Pública pic.twitter.com/Dxxc4kcNNZ — Eliseu Padilha (@EliseuPadilha) 26 de outubro de 2017

“Ontem (quarta-feira), o presidente teve uma intercorrência física, o que é comum em homens com mais de 70 anos”, disse Padilha, para justificar a ausência do presidente. Além do projeto de lei e do decreto, estão em elaboração manuais detalhando sua aplicação.

O ponto de partida da elaboração do projeto foi uma proposta do TCU. Segundo Padilha, a norma buscará incorporar à administração pública brasileira as melhores práticas internacionais.