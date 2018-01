Secretário diz que Eletrobrás só deve ir para o Novo Mercado depois de 2018

BRASÍLIA - O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, disse que a privatização da Eletrobrás não deve incluir o enquadramento nas regras do Novo Mercado da B3. Na avaliação dele, isso deve ficar para o futuro, pois não haveria tempo de concluir todo o processo ainda em 2018.

O Novo Mercado é o segmento que lista empresas que possuem, segundo os critérios da B3, os maiores níveis de governança corporativa entre aquelas de capital aberto.

"Há elementos que havíamos pensado, por exemplo, levar a Eletrobrás ao Novo Mercado. No nosso entendimento, na visão atual, isso ampliaria o cronograma e comprometeria os prazos que queremos", afirmou, ao participar do 7º Encontro dos Associados da Associação dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine).

"Então, possivelmente, isso será obrigação do novo investidor, e não uma condição prévia ao leilão", acrescentou.

Pedrosa disse que a modelagem da privatização da Eletrobrás é um processo extremamente complexo e que exige a obediência de diversos dispositivos legais. O governo tem cerca de 60% de participação na companhia hoje.

"De um lado, precisamos agir com pressa e velocidade, mas precisamos agir de forma segura. Nesse processo, há um conjunto de segmentos contrariados, por todo tipo de motivos, que se opõem, até mesmo na base do governo e por motivos legítimos, sem dúvida", afirmou.

"Precisamos encaminhar tudo da maneira mais segura possível, para que não tenhamos nenhuma fragilidade ou processo judicial que comprometa os prazos. Esse é o esforço que estamos fazendo", acrescentou.

O secretário-executivo acredita que o processo terá sido consolidado até o início de 2018, com a definição do modelo, proposta e a contratação do processo. "A operacionalização disso se dará ao longo tempo, isso ainda está sendo definido. Mas o importante é a clareza em relação ao processo."