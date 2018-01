Tesouro tem projeto para dar visibilidade à gestão dos recursos públicos, diz secretário

BRASÍLIA - O secretário do Tesouro Nacional, Marcelo Saintive, afirmou nesta quinta-feira que um dos planos do órgão é lançar o "Tesouro Transparente", projeto com o objetivo de dar visibilidade à gestão dos recursos públicos, com informações e estatísticas abertas ao público. Como parte da proposta, será criado um grupo de trabalho sobre governança e transparência nas contas públicas.

Saintive participa de um painel no Tribunal de Contas da União (TCU), parte das comemorações pelos 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Segundo ele, a transparência é um tema muito caro ao Tesouro Nacional. "O ajuste fiscal é o primeiro passo para um crescimento sustentável da economia brasileira e a transparência faz parte desse primeiro passo", destacou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o secretário, a transparência é um critério importante na avaliação feita pelas agências de classificação de risco. "É importante para o País manter o grau de investimento que temos hoje", afirmou.