Trabalhamos para criar regras de governança, diz presidente da Bolsa

O diretor-presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, disse nesta quinta-feira que a Bolsa vem se debruçando no aperfeiçoando de práticas de governança corporativa, em especial de companhias estatais. No momento estão em curso audiências públicas para a discussão do tema. Além disso, Edemir citou que a Bolsa vem trabalhando ainda para "tornar o Novo Mercado sempre novo".

Em cerimônia de abertura do 7º Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais, Edemir lembrou que os congressos organizados pela Bolsa costumam acontecer em ambientes de muitos desafios do mercado. "Por diversas vezes o Congresso aconteceu entre chuvas e trovoadas, agora com a instabilidade vinda da economia chinesa, parcialmente compensada pela melhora nos Estados Unidos, e com o quadro doméstico com grandes dificuldades e quadro político instável", disse.

Edemir disse ainda que a Bolsa vem passando por mudanças profundas, que estão acontecendo em um ritmo acelerado e lembrou que a companhia realizou um programa de investimentos superior a R$ 1 bilhão, o que demonstra a confiança no mercado. "Temos o compromisso para o desenvolvimento dos mercados".