Vale elege novos membros para conselhos de administração e fiscal

RIO DE JANEIRO - A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Vale, realizada nesta sexta-feira, 13, aprovou todos os itens da pauta, que incluiu a destinação dos resultados de 2017 e a remuneração dos administradores para 2018.

Ney Ottoni de Brito foi confirmado no conselho de administração da companhia. Também foram eleitos os novos membros do conselho fiscal. Os dois representantes dos minoritários são Raphael Manhães, como conselheiro efetivo, e Gaspar Carreira Jr., como suplente. Marcelo Amaral Moraes, Marcos Severini e Eduardo Cesar Pasa, titulares, e Sérgio Mamede do Nascimento, como suplente, foram eleitos por indicações dos acionistas majoritários.

Também foram confirmadas, em Assembleia Geral Extraordinária, as mudanças no novo estatuto social da companhia, aprovado em 2017. A maior parte das mudanças, que teve 90% de aprovação, refere-se a adequação da redação e a mudanças condizentes com as práticas do Novo Mercado.