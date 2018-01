2007 pode ser o quinto ano seguido de alta para a Bovespa A Bovespa ainda deve ter fôlego para subir cerca de 20% no próximo ano, na avaliação de analistas consultados pela Agência Estado. Caso essa nova alta realmente aconteça, 2007 será o quinto ano seguido de ganhos para o mercado de ações. A última vez em que a Bolsa fechou em baixa foi em 2002, quando o Ibovespa, principal índice, registrou perda de 17,01%. Depois disso, apenas valorizações: +97,34% em 2003, +17,81% em 2004, +27,71% em 2005 e quase 30% neste ano. Os especialistas citam resultados melhores das empresas e um cenário global relativamente tranqüilo como motores para os novos ganhos projetados. De acordo com eles, o principal risco é um desaquecimento mais forte do que o esperado para a economia norte-americana, o que restringiria a liquidez internacional de capitais. Segundo a média de sete instituições, o Ibovespa deve atingir quase 53 mil pontos ao final de 2007. As estimativas variam de 48 mil pontos (Planner Corretora) a 55.451 pontos (ABN AMRO Real). O espaço de alta previsto, de 20%, é idêntico às estimativas feitas para os últimos dois anos. Nas previsões para 2006, levantamento com nove instituições indicava alta também de 20%, para uma média de 41 mil pontos. Na opinião dos analistas, os fundamentos melhores da economia brasileira e os lucros das empresas dariam o tom do mercado em 2006. O Ibovespa já passou essa previsão, e ontem fechou a 43.589 pontos. Vale lembrar que a alta da Bolsa foi forte no começo deste ano, o que provocou uma revisão para cima das estimativas. Com isso, a maioria das corretoras consultadas refez suas projeções, o que elevou a expectativa a uma média de 44 mil pontos, mais próxima do provável fechamento de fato da Bolsa. ?O ano de 2006 superou as projeções, impulsionado pelos bons fundamentos do Brasil e das empresas. Além disso, o apetite por risco aumentou no mundo, o que levou a Bovespa a um novo patamar. O volume da Bolsa também subiu bastante?, comenta o estrategista do Unibanco Research, Carlos Macedo. O Unibanco projeta 49.500 pontos para o Ibovespa no fim do próximo ano. Carlos Macedo trabalha com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre 3% e 3,5% para 2007, mas alerta que, se esse porcentual subir, as previsões de lucros para as empresas também serão elevadas. ?A base da economia não deve trazer muitas mudanças. Pode haver uma melhora na percepção de risco do País, como ocorreu em 2006. De qualquer maneira, trabalhamos com 200 pontos-base.? Os números da área macroeconômica estimados pelo Unibanco estão em linha com as previsões das demais instituições. Em geral, as casas consultadas esperam risco Brasil em torno de 200 pontos, em linha com o fechamento deste ano, e crescimento do PIB de cerca de 3,5%. Apesar de os últimos dois anos já terem sido fortíssimos em lançamento de novas ações na Bovespa, o estrategista do Unibanco espera uma nova rodada de ofertas. ?As emissões de ações devem continuar fortes no ano que vem, e muitos dos recursos que virão para a Bolsa também serão destinados a esse fim.? Na Fator Corretora, a estrategista e coordenadora de análise de investimento Lika Takahashi espera alta em torno do CDI para a Bolsa, ou seja, cerca de 51 mil pontos. ?O dinheiro ainda está barato e a liquidez no mundo continua grande?, afirma a especialista, que também vê um 2007 com mais empresas entrando no mercado de ações. O estrategista da Corretora Santander, Ricardo Cavalheiro, estima o Ibovespa a 54 mil pontos no próximo ano. ?O aumento de resultado das empresas será menor que a alta da Bolsa, o que se traduzirá na expansão dos múltiplos?, afirma. Segundo ele, um dos principais motivos para a valorização do mercado de ações é a perspectiva de queda do risco associada à economia brasileira como um todo, puxada pela expectativa de que o Brasil consiga chegar a investment grade (nível de investimento) por volta de 2009. ?O cenário internacional é de crescimento robusto das economias, apesar de uma previsão de queda nas margens. O maior risco é de uma desaceleração mais forte na economia dos Estados Unidos, o que afeta o sistema de commodities, que é o grande ponto vulnerável para o Brasil.? No cenário local, ele vê a possibilidade de novas quedas de juros como muito forte, o que sempre é positivo para a Bolsa. Cavalheiro acredita em fluxo de capital ainda positivo para a América Latina, e diz que há espaço para indústria de fundos alocar mais recursos em ações. A Ágora projeta Ibovespa a 55.300 pontos no fim de 2007. O diretor de pesquisa da corretora, Marco Melo, conta que a casa cobre 94% das empresas que compõem o índice. Nesse universo, a expectativa é de aumento de 16% no lucro líquido sobre 2006, de 12% na geração livre de caixa e de 22% no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações). ?Os números são muito competitivos, se levarmos em conta o fato de serem comparados com uma base já fortíssima.? Ele também comenta que o desempenho das empresas listadas na Bolsa será superior ao do PIB brasileiro. ?Uma Vale crescerá mais que o PIB, bem como uma Petrobras. O Produto Interno Bruto é contaminado pelo baixo investimento do governo na melhoria da infra-estrutura. Em nossa lista de cobertura, 17% das empresas têm caixa líquido, o que indica capacidade de reinvestimento e de pagamento de bons dividendos.? A ABN AMRO Real estima 55.451 mil pontos para o principal índice da Bolsa. Em relatório, a casa diz esperar um cenário externo benigno, com crescimento mundial robusto e relativamente disseminado entre os países, mas com sinais de desaceleração. Os fluxos para emergentes tendem a ser comparativamente mais tímidos, com investidores mais seletivos entre classes de ativos e mercados. A aposta também é de maior volatilidade. No ambiente político local, a expectativa é de ambiente mais favorável, com retomada de uma agenda política positiva, mas sem avanços estruturais na questão da Previdência Social e no Sistema Tributário. Segundo a ABN, para que a Bovespa siga evoluindo positivamente no próximo ano, será preciso que não ocorram alterações substanciais nas premissas do mercado internacional, sobretudo a de crescimento global. A casa não trabalha com expectativa de que a desaceleração das economias americana e mundial provoque uma reversão do atual cenário positivo para o Brasil. O diretor da Planner Corretora, Luiz Antonio Vaz das Neves, tem a projeção mais conservadora do levantamento da Agência Estado. Ele espera que a Bolsa atinja um nível máximo de 48 mil pontos no ano, mas isso não significa que o patamar será alcançado no final do período. ?No fim do ano acredito que a Bovespa perca para a renda fixa.? Para ele, a economia mundial crescerá menos, o que afetará o lucro das empresas. O especialista também questiona se o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, fará nova redução dos juros em 2007. Uma queda sempre provoca reações positivas em mercados emergentes, pois torna essas aplicações mais rentáveis na comparação com os EUA. O movimento contrário, no entanto, gera o chamado ?vôo para a qualidade", em que o capital volta para o mercado mais seguro, movido por ganhos maiores por lá. Neves também lembra que a taxa de juros básica no Brasil, a Selic, já caiu bastante até 2006 e pode se estabilizar num novo patamar. Com isso, a Bovespa perde um de seus gatilhos, que é a contínua atratividade do mercado de renda variável em detrimento da renda fixa.