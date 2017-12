30 mil declararam IR pela rede já no 1º dia No primeiro dia de entrega das declarações de ajuste anual do Imposto do Renda Pessoa Física (IRPF), os contribuintes tiveram dificuldade de acesso à página da Receita Federal na internet (www.receita.fazenda.gov.br). Ao acessar o site ontem para baixar o programa para o preenchimento da declaração, muitos contribuintes receberam a informação de que a página estava congestionada pelo excesso de usuários conectados. O supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, afirmou, no entanto, que os computadores do órgão trabalharam ontem com folga. Ele disse acreditar que os problemas enfrentados pelos contribuintes se devem aos provedores dos próprios contribuintes. O supervisor assegurou que o sistema de informática do Serpro - empresa de processamento de dados do governo federal - trabalhou sem nenhum problema. A Receita estimou que cerca de 30 mil contribuintes tenham entregue a declaração até a meia-noite de ontem. Até às 18 horas, 10,2 mil contribuintes já haviam acertado as contas com o leão. O acesso para download do programa do IRPF foi liberado ontem às 14 horas. Nas duas primeiras horas após a liberação, cerca de 3.390 contribuintes enviaram a declaração pela internet. Nos primeiros dias, os contribuintes aproveitam para baixar o programa, o que faz com que o acesso à pagina demore mais até que a cópia seja feita. Os contribuintes que entregarem primeiro as declarações têm mais chance de receber primeiro a restituição do Imposto de Renda recolhido a mais, no ano passado, nos descontos na fonte. O prazo de entrega termina no dia 28 de abril, às 20 horas. A expectativa da Receita Federal é receber 22 milhões de declarações neste ano. Embora a grande maioria dos contribuintes use a internet para entregar a declaração, há quem ainda prefira o velho formulário de papel. De acordo com o supervisor, formulários em papel estão sendo enviados às unidades da Receita em todo o País. Ele admitiu que é possível que, em alguns locais, os formulários não tenham chegado, mas a expectativa é de que até o próximo dia 10 cheguem a todos os locais. "Este é o ano em que os formulários vão chegar mais rápido", disse Adir.