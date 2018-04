34 bancos participarão da operação de compra da Inco, diz Vale Trinta e quatro bancos irão participar da operação de compra da Inco, negociada pela Vale do Rio Doce. O sindicato de bancos será capitaneado pelo Credit Suisse, UBS, ABN AMRO e Santander, que colocaram à disposição US$ 34 bilhões para financiamento. A Vale utilizará US$ 18 bilhões na transação. A data de expiração da oferta da CVRD para compra de todas as ações em circulação da Inco ao preço de 86 dólares canadenses por ação ordinária - e pagamento à vista - é na próxima segunda-feira, dia 16, às 20 horas, no horário de Toronto, 18 horas de Brasília.