A cachaça chega à Christie?s A casa de leilões Christie?s, uma das mais tradicionais do mundo, vai leiloar cinco garrafas da cachaça Sagatiba Preciosa no segmento "Finest and Rarest Wines". No próximo dia 28, em Amsterdã, as duas primeiras unidades do lote serão leiloadas a um lance mínimo de 320 euros. No dia seguinte, mais três garrafas serão oferecidas em Paris. Será a segunda vez que a Sagatiba será negociada em leilões da Christie?s. Em junho, cinco garrafas da mesma Sagatiba Preciosa foram vendidas em Londres, duas por 550 libras e as outras por 420 libras cada. A cachaça do lote leiloado foi acondicionada durante 23 anos em barris de carvalho trazidos da Europa há quase um século por Francisco Schmidt, fundador do Engenho Central, a mais antiga destilaria de São Paulo, criada em 1906 em Sertãozinho. Os tonéis foram descobertos por acaso, em 2004, na destilaria paulista. O conteúdo foi filtrado e purificado para garantir que as características originais fossem preservadas. Ao final do processo, uma amostra foi enviada ao Beverage Testing Institute (BTI) para avaliar a qualidade. A Sagatiba Preciosa obteve 96 pontos, num total de 100 possíveis.