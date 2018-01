A380 chega à Austrália; Qantas confirma planos de compra O superjumbo A380 da Airbus aterrissou em Sydney hoje, cumprindo a última fase de testes de vôo para obter a certificação antes do final do ano. Ao mesmo tempo, a australiana Qantas Airways confirmou o compromisso de comprar 20 unidades do avião de 555 lugares, apesar dos repetidos atrasos que tem adiado as entregas em até dois anos. "Desde que fizemos a primeira encomenda, em 2000, o modelo continua sendo o mais indicado para operarmos nas rotas de longa distância entre a Austrália, EUA e Reino Unido", observou o administrador-geral da Qantas, John Borghetti, em comunicado. "Nosso compromisso com o A380 foi confirmado recentemente quando encomendamos mais oito aviões", acrescentou. A Qantas espera receber todas as 20 unidades do A380 entre agosto de 2008 e 2015. A Singapore Airlines será a primeira companhia aérea a operar o superjumbo, depois de receber a primeira unidade em outubro de 2007 - um ano depois do originalmente previsto. As entregas subseqüentes devem registrar atrasos maiores, em média de dois anos, segundo alertou o grupo recentemente. A Airbus e sua controladora, a European Aeronautic Defense and Space Co. (EADS), tem atribuído os atrasos aos problemas com a instalação elétrica, que devem resultar em menos 4,8 bilhões de euros (US$ 6,3 bilhões) nos lucros do grupo nos próximos quatro anos. O chefe de produtos e marketing do A380, Corrin Higgs, se recusou a revelar se esse prazo - outubro de 2007 - é fixo. "Eu não diria para gravar isso em pedra. Não posso garantir o futuro", declarou Higgs na edição online do jornal Sydney Morning Herald. "Mas precisamos garantir que nossas projeções estão corretas dessa vez porque não acredito que nossos clientes estão dispostos a aceitar novos atrasos". O A380 foi recebido por uma platéia de curiosos no aeroporto de Sydney nesta manhã, após chegar de Johannesburgo, África do Sul. O avião deve permanecer em Sydney até o meio-dia de amanhã, quando decola para Vancouver, no Canadá, e em seguida para a França, informou o Sydney Morning Herald. Com os testes, o maior avião de passageiros do mundo terá de cumprir 150 horas de vôo sob determinadas condições operacionais que irá enfrentar com as companhias aéreas. O superjumbo se prepara para obter a certificação ainda na segunda quinzena de dezembro, afirmou a porta-voz da Airbus, Maggie Bergsma. As informações são da Dow Jones.