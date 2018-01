Abertura da Bovespa está em linha com boa governança, avalia Ibri O plano de desmutualização (abertura do atual sistema de cotas, que são detidas por corretoras) da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está em linha com o trabalho desenvolvido pela Bolsa nos últimos anos, na avaliação do presidente do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri), Geraldo Soares. "A Bovespa prega há muito tempo a boa governança. Nada mais natural do que abrir seu capital e aumentar sua transparência", opinou. Soares lembrou que a iniciativa já foi realizada por outras importantes bolsas mundiais. "A abertura de capital aumenta o 'compliance'. Qualquer aumento da transparência é sempre um ganho para o mercado e para a sociedade. Quanto mais transparente, melhor para todos", destacou. O presidente do Ibri é um dos convidados do evento Destaque Empresas, realizado pela Agência Estado para premiar as melhores companhias abertas de 2005.