Abicalçados critica desoneração; Fiesp adota cautela A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) adotou cautela em relação à Medida Provisória 281, que desonera de Imposto de Renda e de CPMF investimentos estrangeiros em títulos públicos. O presidente da entidade, Paulo Skaf, afirmou que, quando a entidade se manifestou sobre o assunto, antes da publicação do texto oficial da MP, foi cobrada "a necessidade de conversa entre o Tesouro Nacional e o Banco Central para evitar um aumento ainda maior no fluxo de dólares no País". No entanto, segundo Skaf, se a medida tiver como objetivo alongar o prazo da dívida de curto prazo, em torno de 18 meses, para 10 anos, "ela é saudável". "Vamos aguardar alguns dias para ver o que acontece", completou Skaf, que passa o dia de hoje em Franca (SP), um dos principais pólos calçadistas do País. O setor calçadista, altamente dependente de exportações, é um dos que mais enfrentam dificuldades com a queda na cotação da moeda norte-americana. Por isso, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Elcio Jacometti, não poupou críticas à MP 281, classificada por ele como "uma piada que desonera o capital estrangeiro que entra no País e pressiona ainda mais para a queda do dólar". Jacometti disse que a MP é publicada na mesma semana em que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou à Abicalçados que não iria criar linhas de crédito especiais para o setor calçadista. "O pedido foi feito durante reunião do setor com o presidente Lula e ministros, no ano passado, e agora o BNDES informa que não precisamos. Não somos moleques e vamos voltar lá para protestar", criticou Jacometti.