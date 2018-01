Abicalçados pedirá ao governo ação antidumping contra a China A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) vai pedir ao governo brasileiro uma ação antidumping contra a China. A decisão foi anunciada hoje em entrevista coletiva à imprensa pela diretoria da entidade em Novo Hamburgo (RS). A idéia é impor taxas que tornem o preço do calçado importado do país asiático equivalente ao do nacional para evitar a concorrência desleal que os brasileiros dizem sofrer. "Há sapatos chegando aqui a US$ 0,90 o par", salienta o consultor da entidade, Adimar Schievelbein. O primeiro passo do processo é a coleta de informações que comprovem que a China prejudica os fabricantes brasileiros com a prática de dumping. Schievelbein diz que os documentos serão reunidos nos próximos dias para posterior apresentação do pedido ao governo. A expectativa é que em 90 dias o País adote alguma medida preliminar para, posteriormente, no prazo de um ano, consolidar a decisão. Para Schievelbein, o Brasil deve se defender do ataque chinês, para não ver sua indústria calçadista ser "dizimada" como a espanhola e a chilena. O consultor destacou que a medida se tornou necessária porque a China não aceitou negociar um acordo de autolimitação de vendas ao Brasil proposto neste ano. As importações de calçados feitas pelo Brasil saltaram de 8,89 milhões de pares em 2004 para 16,9 milhões de pares em 2005 e 15,0 milhões de pares de janeiro a outubro de 2006. O principal fornecedor é a China, com 62,4% do total, seguida pelo Vietnã, com 23,5%. O crescimento foi parcialmente estancado com a elevação da tarifa de importação, de 20% para 35%, para seis itens, entre os quais calçados esportivos e sapatos com solado e parte superior de borracha ou plástico, adotada em agosto de 2005. "Não fosse essa medida, o volume de importações da China já estaria em 30 milhões de pares por ano", acredita Schievelbein. Como o resultado foi bom, o segmento quer estender a tarifa maior a todos os tipos de calçados comprados da China. A ação da Abicalçados é voltada especificamente para o "ataque" chinês e não para os demais exportadores de calçados para o Brasil, como Itália, França e Argentina, entre outros. "Não é nossa intenção segurar os calçados que chegam com preços justos, mas queremos combater o sapato barato e predatório", explica Schievelbein. O consultor também revelou que o governo brasileiro, preocupado com a manutenção da indústria nacional e do emprego, já demonstrou aos representantes dos calçadistas que está disposto a tomar as medidas reivindicadas pelo setor. "Não tenho dúvida de que o governo vai comprar esta briga", ressalta Schievelbein.