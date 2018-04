ABN Amro mantém plano de investimento agressivo no País O presidente do ABN Amro Real, Fábio Barbosa, disse que a matriz holandesa da instituição está satisfeita com os resultados do banco no Brasil e mantém os planos de crescimento no País. "Os projetos de investimento continuam muito agressivos", afirmou. O executivo destacou a satisfação da matriz com a operação brasileira após ser questionado sobre boatos de vendas do ABN Amro mundial e até da unidade nacional, que ele não quis comentar. Segundo Barbosa, o ABN Amro Real deve continuar crescendo organicamente no País. "Temos elevado a base de clientes e a rede de agências", ressaltou. O executivo disse também que o banco está realizando grande investimento em marca, o que "pavimenta o caminho para o crescimento futuro das operações". O presidente do ABN ainda destacou os esforços do banco para aumentar a participação de mercado em crédito e depósitos, segmentos em que já tem a terceira posição entre as instituições financeiras privadas. Em ativos, porém, o ABN Amro Real é o quinto maior no País, atrás de Bradesco, Itaú, Unibanco e Santander, pela ordem.