ABnote têm boa estréia na Bovespa, diz empresa As ações ordinárias da American Banknote (ABnote) estrearam hoje na Bovespa, e tiveram demanda muito superior à oferta, segundo o presidente da empresa, Sidney Levy. ?Nós tivemos dez vezes mais investidores querendo comprar ações do que tínhamos para vender?, disse Levy, na cerimônia de ingresso dos papéis da companhia na Bolsa de Valores de São Paulo. O presidente da empresa lembrou que ela tem um papel na sociedade brasileira desde os anos 1950, e a demanda pelas ações mostra que ?hoje há uma série de instituições confiando na ABnote?. A American Banknote faz impressos de segurança, como papel de carteiras de identidade e de motorista, além de cartões plásticos para companhias de crédito e empresas telefônicas. O lançamento da American Banknote soma 28,26 milhões de papéis ordinários. O preço de lançamento foi fixado em R$ 17,00, no teto da faixa sugerida no aviso que a companhia encaminhou ao mercado. Por esse valor, a captação por meio da colocação de ações soma R$ 480,4 milhões. Segundo Nelson Spinelli, vice-presidente da Bovespa, a ABnote é a sétima companhia a abrir o capital neste ano e a vigésima a ingressar no Novo Mercado. A empresa estréia hoje na Bovespa com o código ABNB3. A liquidação financeira da operação será dia 2 de maio.