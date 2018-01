Abrinq diz que não vai se manifestar sobre decisão da SDE O presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), Synésio Batista da Costa, afirmou que não irá se manifestar sobre a decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, de investigar a associação sobre suposta tentativa de incentivar conduta uniforme das indústrias de brinquedos na importação dos produtos chineses. "Este é o preço que se paga por defender a indústria e o emprego no Brasil", limitou-se a comentar, por meio de sua assessoria de imprensa, acrescentando que irá "continuar defendendo o emprego e a indústria no Brasil". A denúncia contra a Abrinq partiu da importadora Mattel, que alegou que a associação propôs o estabelecimento de cotas fixas e individuais para cada importador de brinquedos, a fixação de preços mínimos para as importações e criação de barreiras à entrada de novos concorrentes. A SDE anunciou ontem que irá investigar se houve crime anticoncorrencial.