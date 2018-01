ABTP faz apelo por conclusão de obra no Porto de Rio Grande O presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários (ABTP), Wilen Manteli, pediu hoje a mobilização de entidades empresariais, das bancadas do Rio Grande do Sul na Assembléia e no Congresso e do futuro governo para garantir a conclusão das obras de prolongamento dos molhes no Porto de Rio Grande (RS). O trabalho começou em 2001, mas foi paralisado em dezembro de 2002. O prolongamento avançou até 28% do previsto, relatou o dirigente, que enviou cartas na semana passada a entidades empresariais do Estado pedindo sua adesão ao movimento pela conclusão da obra federal, orçada atualmente em cerca de R$ 350 milhões. Conforme Manteli, R$ 43 milhões estavam previstos para o projeto em 2005 e, em 2006, não havia dotação orçamentária. Para 2007, o orçamento da União destina apenas R$ 20 milhões às obras dos molhes, que teriam como efeito imediato a melhoria da segurança de operação em Rio Grande, explicou Manteli. Além disso, permitiriam o aprofundamento do calado do porto, de 40 para 50 pés, capacitando Rio Grande a receber navios de grande porte com até 200 mil toneladas de granéis. A obra foi paralisada por determinação do Tribunal de Contas da União, que apontou erro no edital de licitação, relatou Manteli. O TCU e a Justiça Federal liberaram a continuidade do projeto, mas a licença ambiental expirou. A continuidade da obra depende, agora, da renovação da licença ambiental, um processo que cabe ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Dnit). Junto com o pedido pela conclusão dos molhes, Manteli propôs uma licitação de caráter permanente para a dragagem periódica dos canais de acesso ao porto, que faz parte da manutenção do calado. A dragagem está em andamento, mas começou com atraso que gerou perdas para o porto, conforme o dirigente. Além disso, descreveu ele, a falta de dragagem gera demora na operação de navios de maior porte, que precisam aguardar por condições favoráveis da maré. O custo adicional pela espera fica em US$ 6,00 por tonelada na importação de fertilizantes e em US$ 1,18 por tonelada na exportação de grãos. "O que queremos criar é um bloco de apoio ao porto", resumiu Manteli, que vai buscar uma reunião com a governadora eleita do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), antes da posse, em janeiro, para pedir sua adesão.