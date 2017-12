Abyara opera estável a R$ 25 em sua estréia na Bovespa As ações da imobiliária Abyara estréiam hoje na Bolsa de Valores de São Paulo e, por enquanto, operam estáveis, a R$ 25,00. O valor ficou abaixo do piso da faixa de preço sugerida pela empresa, que variava de R$ 30,00 a R$ 35,00. A Abyara capta, assim, R$ 163,750 milhões, com a venda de 6,550 milhões de ações ordinárias. A distribuição foi destinada apenas a investidores qualificados. A entrada da Abyara Planejamento Imobiliário em um novo modelo de negócios, o de incorporação, pode ter afugentado alguns investidores, contribuindo para que o preço da ação da empresa ficasse abaixo do sugerido, segundo avaliação do diretor de operações e de relações com investidores da empresa, Marcelo Faria de Lima. Segundo o executivo, o atual cenário mundial, com guerra no Oriente Médio e discussões sobre países emergentes, também pode ter ajudado os investidores a se manterem mais cautelosos com aplicações em novas empresas. Após vários anos de estagnação, o mercado de incorporação no Brasil voltou a crescer de maneira consistente, segundo Lima. De acordo com o executivo, há muito espaço para a empresa evoluir nesse novo nicho de negócio. ?O mercado de incorporação no Brasil esteve parado durante muito tempo, com baixíssimo crescimento histórico, e é a primeira vez em muitos anos que o mercado está voltando a dar sinais de crescimento consistente?, afirmou. A companhia já assinou contratos para participar de 18 projetos de incorporação em conjunto com clientes, que somam um Valor Global de Vendas (VGV) de R$ 2,7 bilhões. A participação média da Abyara nos empreendimentos é de 15%, o que corresponde a um montante de R$ 415 milhões.