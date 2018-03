Ação da Corus dispara 7,3% na Bolsa de Londres As ações da siderúrgica Corus registravam alta de 6,93% na Bolsa de Londres no início da manhã, cotadas em 602 pence (divisão decimal da libra esterlina). Na abertura do pregão, o papel disparou 7,3%, para 604 pence. Em leilão organizado ontem pelo Takeover Panel, órgão independente que administra as fusões e aquisições ocorridas no Reino Unido, o lance da indiana Tata Steel, de 608 pence por ação, saiu vencedor, superando a oferta da brasileira Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de 603 pence. A oferta da Tata avalia a Corus em US$ 11,3 bilhões. Na Bolsa de Mumbai (Índia), as ações da Tata Steel eram negociadas em baixa de 8,7%, a 473,90 rupias, às 6 horas, enquanto o índice Sensex, referencial do mercado, indicava queda de 0,43%. O diretor da Tata Sons e ex-diretor gerente da Tata Steel, J.J. Irani, afirmou que os mercados estavam fazendo uma avaliação de curto prazo da vitória da Tata Steel na disputa pela Corus. A Tata sai da 52ª posição do ranking mundial do aço e alcança a 5ª posição entre as maiores do setor siderúrgico no mundo. As informações são da Dow Jones.