Ação da Cyrela sobe após divulgar cronograma de oferta As ações ON (ordinárias) da incorporadora imobiliária Cyrela operam com forte alta neste início de pregão na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), depois que a empresa divulgou cronograma de sua nova oferta pública de ações. Por volta das 10h40, os papéis valorizavam 4,88%, cotados a R$ 34,40, com R$ 1 milhão negociado. Às 10h53, o principal índice da Bovespa subia 0,76%, aos 36.656 pontos. A companhia fará oferta pública primária de 24,7 milhões de ações ordinárias e deverá captar cerca de R$ 800 milhões. Além da colocação primária, a Cyrela também planeja uma distribuição secundária de até 3,705 milhões de papéis (R$ 120 milhões). No entanto esta operação apenas será realizada se a opção de lote suplementar for exercida, ou seja, se houver excesso de demanda. O período de reserva para as ações da Cyrela Brazil Realty iniciará dia 13 de julho e se estenderá até dia 18.