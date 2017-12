Ação da GM sobe 6% com anúncio de receita acima do previsto As ações da General Motors registram ganho de 6% nas operações de pré-mercado, segundo o website MarketWatch, influenciadas pela divulgação de seu resultado financeiro do segundo trimestre, esta manhã. A GM anunciou prejuízo líquido, mas excluindo itens registrou lucro superior às estimativas. A receita também ficou acima das estimativas. No segundo trimestre, a General Motors obteve prejuízo de US$ 3,2 bilhões (US$ 5,62 por ação), de acordo com a agência Dow Jones. Em igual período do ano anterior, a montadora registrou prejuízo de US$ 987 milhões (US$ 1,75 por ação). Excluindo alguns itens, principalmente a despesa considerável de US$ 3,7 bilhões relacionada com atividades de reestruturação, o grupo obteve um lucro ajustado de US$ 1,2 bilhão (US$ 2,03 por ação) no período. Em média, os analistas consultados pela Thomson First Call previam lucro de US$ 0,55 por ação no trimestre encerrado em junho. A receita da montadora subiu 12% na comparação com o segundo trimestre de 2005, passando de US$ 48,5 bilhões para US$ 54,4 bilhões. A liquidez da GM, que era de US$ 21,6 bilhões em 31 de março, alcançou US$ 22,9 bilhões em 30 de junho. Analistas esperavam receita de U$ 42,59 bilhões. Diante dos resultados, a GM aumentou sua meta de redução de custos estruturais na América do Norte em 2006 de US$ 5 bilhões para US$ 6 bilhões. Com isso, a montadora eleva a meta total de economias na América do Norte através do controle de custos de US$ 8 bilhões para US$ 9 bilhões.