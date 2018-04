Ação da Gol sobe 0,66% após balanço; Varig avança 2,65% As ações da Gol apresentam valorização hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, após a companhia aérea divulgar seu balanço financeiro do terceiro trimestre. Às 11h45, a ação subia 0,66%, para R$ 67,25, ganho menor ante a máxima de 2,52% alcançada mais cedo. No mês, o papel da Gol acumula queda de 10,66%. As ações preferenciais da TAM, que divulga informe trimestral amanhã, tem pequena alta de 0,14%. Pelo critério brasileiro de práticas contábeis, a Gol teve lucro líquido de R$ 232,232 milhões no terceiro trimestre, volume 99% maior no comparativo com igual intervalo do ano passado. Ainda entre as companhias aéreas, as ações preferenciais da Varig sobem 2,65%, para R$ 1,55, após ter batido a máxima de +6,62%. Ontem, a companhia informou que o ex-diretor de logística da Companhia Vale do Rio Doce, Guilherme Laager, assumirá a presidência da Nova Varig a partir do dia 20 de novembro.