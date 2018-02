Ação da Inco fecha em Toronto abaixo do preço de oferta da Vale As ações da mineradora de níquel Inco fecharam em queda de 1,27%, em 85,60 dólares canadenses, na bolsa de Toronto, abaixo portanto dos 86 dólares canadenses ofertados pela Companhia Vale do Rio Doce. Hoje, o conselho da Inco recomendou que seus acionistas rejeitem a oferta da companhia brasileira e continuem apoiando um acordo com a norte-americana Phelps Dodge. Os acionistas da Inco devem decidir em 7 de setembro se preferem a Vale ou a Phelps. Em 25 de setembro, é a vez dos acionistas da Phelps Dodge deliberarem sobre a questão, em assembléia. Já a oferta da Vale está aberta até 28 de setembro. A companhia brasileira afirmou hoje que sua proposta pela Inco é superior à da Phelps Dodge, que oferece 20,25 dólares canadenses mais uma fração de 0,672 de cada ação sua por cada ação da Inco. As ações da Phelps Dodge fecharam em alta de 0,36%, em US$ 88,14 na New York Stock Exchange (Nyse). Já o ADR da Vale terminou com acréscimo de 0,33%, em US$ 21,35. Com informações da Dow Jones e dos sites das companhias.