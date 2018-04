Ação da M. Dias Branco (Adria) estréia com alta de 0,33% As ações da M. Dias Branco, detentora da marca Adria, tem uma estréia tímida hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Os papéis operavam com valorização de 0,33% às 10h40, a R$ 21,07, e volume de negócios de R$ 13 milhões, o terceiro maior giro do dia, atrás de Petrobras e Vale do Rio Doce. A M. Dias Branco realizou oferta apenas secundária de 17.220.000 de papéis. No período de formação de preços, a ação foi fixada em R$ 21,00, no piso da faixa sugerida pela companhia. De acordo com o diretor de relações com investidores da empresa, Geraldo Mattos Junior, a demanda do investidor institucional na oferta foi de duas vezes o proposto. Na avaliação dele, a procura atendeu às expectativas. O porcentual de investidores brasileiros interessados nos papéis foi de 28% do total e os demais 72% ficaram com estrangeiros (44% americanos e 28%, europeus).