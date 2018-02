Ação da Petrobrás cai 5% e Bovespa abre semana em queda

A Bovespa começou a semana em queda, sem pisar um único momento no azul. O movimento de aversão ao risco que conduziu os negócios deixou poucas ações em alta, com Petrobrás e Oi entre os destaques negativos. Vale melhorou ao longo da sessão e a ação ON virou e subiu. Bancos caíram.

O Ibovespa terminou o dia em baixa de 1,43%, aos 48.139,74 pontos. Na mínima, registrou 47.956 pontos (-1,81%) e, na máxima, 48.840 pontos (estável). No mês e no ano, acumula perda de 3,73%. O giro financeiro totalizou R$ 5,623 bilhões.

A estatal do petróleo esteve na berlinda em razão do forte recuo do preço da commodity e também após o adiamento de seu encontro do Conselho de Administração. Por causa do adiamento da divulgação do balanço do terceiro trimestre, a empresa não vai pagar a primeira parcela de participação nos lucros (PLR) neste ano.

Mas, hoje, como forma de compensação por isso, decidiu acatar proposta da Federação Única dos Petroleiros (FUP) para antecipar o pagamento do benefício de 13º salário aos trabalhadores. O pagamento do benefício será realizado até o dia 19 de janeiro, na próxima segunda-feira.

O mercado segue na expectativa do balanço, que pode sair amanhã, no encontro do Conselho, apesar de não ter sido confirmado a inclusão do assunto na pauta.

Petrobrás ON caiu 5,60% e a PN recuou 5,21%. No exterior, o contrato do petróleo para fevereiro caía 4,36% às 17h24, a US$ 46,25 o barril na Nymex.

O recuo do preço do minério de ferro segurou Vale no vermelho praticamente o dia todo. Na última hora da sessão regular, no entanto, a ação ON virou e assim ficou até o final. Vale ON, +1,30%, e PNA, -0,20%.

O setor financeiro caiu em bloco: Bradesco PN fechou em baixa de 1,78%, Itaú Unibanco PN, de 2,42%, BB ON, de 1,73%, e Santander unit, de 1,09%.

A lista de maiores baixas do índice foi liderada por Oi PN (-13,64%). Os papéis passaram por leilão à tarde, após atingirem a oscilação máxima permitida. Foi adiada hoje a assembleia de acionistas da holding PT SGPS para decidir sobre a venda da operadora PT Portugal para o grupo francês Altice. A PT SGPS tem 25,6% da Oi, que, por sua vez, é dona da operadora portuguesa. A nova reunião ocorre no dia 22. A reunião ocorreria esta tarde.

No exterior, as bolsas norte-americanas operavam em baixa, na contramão do fechamento da Europa, pesadas pelo desempenho do petróleo. As declarações do presidente da regional de Atlanta do Federal Reserve, Dennis Lockhart, acabaram não fazendo preço.

No final da sessão regular dos negócios domésticos, o Dow Jones caía 0,52%, o S&P 500 perdia 0,76% e o Nasdaq, 0,74%.