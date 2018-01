Ação da Petrobras cai e prejudica Bolsa paulista A Bolsa de Valores de São Paulo aprofundou a queda esta tarde, pressionada pela baixa nas ações da Petrobras, as mais importantes do mercado acionário brasileiro. Às 15h41, o Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, cedia 1,24%, aos 42.740 pontos. Na mínima pontuação do dia, o índice recuou 1,37%. No mesmo horário, Petrobras PN perdia 0,83%, para R$ 40,61, influenciada pela desvalorização do petróleo nos mercados internacionais. Na Bolsa Mercantil de Nova York, o contrato de petróleo com entrega para abril registrava queda de 0,61%, a US$ 57,20 por barril.