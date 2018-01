Ação da Suzano pode ter valorização de 31%, segundo BB Investimentos São Paulo, 06 - O BB Investimentos estabeleceu preço-alvo de R$ 17,53 para a ação PNA (ação preferencial da classe A) da Suzano Papel e Celulose, equivalente a potencial de valorização de 31,8% frente à cotação registrada esta tarde na Bolsa de Valores de São Paulo (R$ 13,30), a partir da incorporação de novas premissas macroeconômicas do mercado em que se insere a companhia e dos projetos de investimento em curso. O banco estima Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) de R$ 1,049 bilhão para a companhia em 2006 e de R$ 1,214 bilhão no ano que vem. Para o lucro líquido, as projeções são de R$ 365 milhões neste ano e R$ 93 milhões em 2007, "impactados pelo aumento das despesas financeiras", em razão dos investimentos programados pela Suzano. De acordo com a analista Anna Lúcia Queiroz, os resultados futuros da Suzano ficam especialmente sensíveis a alterações no mercado internacional de celulose "face à alavancagem financeira assumida para financiamento do projeto Mucuri (BA)", o que, conforme a especialista, corresponde a risco adicional em relação a suas pares nacionais.