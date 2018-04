Ação da Usiminas cai 2,81% com 2º maior giro na Bovespa As ações da Usiminas se destacaram no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo hoje de manhã, em queda e com volume financeiro elevado. Às 12h10, os papéis recuavam 2,81%, para R$ 70,32, e movimentavam R$ 66,9 milhões, segundo maior giro do dia, atrás apenas de Petrobras PN, que negocia R$ 99 milhões. Operadores ainda não apontavam justificativa para o comportamento da ação da Usiminas. Até as 11h40, havia 883 negócios envolvendo 773.200 ações PNA da Usiminas, ao preço médio de R$ 71,159. No setor de siderurgia da bolsa paulista, CSN segue em queda e hoje perde mais 1,87%, para R$ 65,50. Permanece a expectativa por uma eventual oferta da empresa pela Corus. O jornal britânico Financial Times noticiou que o conselho de administração da siderúrgica anglo-holandesa recomendou aos acionistas que aceitem a oferta de US$ 9,52 bilhões apresentada pela indiana Tata Steel. Gerdau PN tem pequena alta de 0,19%. Há alguns comentários no mercado dando conta também que os estoques de aço de empresas americanas teriam registrado alta. Ontem, o presidente da Usiminas, Rinaldo Campos Soares, afirmou que a ausência da Companhia Vale do Rio Doce no projeto de instalação de uma nova usina de placas não é um impedimento para que o empreendimento seja levado adiante. O projeto implica em investimento de US$ 3 bilhões para a instalação de uma unidade com capacidade para a produção de 5 milhões de toneladas de placas por ano, possivelmente na Região Sudeste. Uma outra pendência da empresa é o fato de a Vale, no início do mês, ter admitido que a as negociações para entrar no bloco de controle da Usiminas estão avançadas. A Vale, conforme informou seu presidente, Roger Agnelli, pretende reduzir a atual participação que detém fora deste grupo (23% do capital votante) e obter uma fatia menor dentro do bloco de controle. Ele não revelou qual seria o tamanho dessa participação, mas reiterou que o movimento não teria nenhuma relação com as negociações que vêm sendo travadas para a aquisição da mineradora canadense Inco. Vale PNA tem alta discreta de 0,57% e movimenta R$ 56,8 milhões hoje.