Ação do Bradesco recua, após subir com rumor de fusão As ações do Bradesco caem 0,45% hoje, com comportamento melhor que a perda do Ibovespa (principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo), que era de -1,05% por volta das 12h40 horas. Ontem, os papéis fecharam entre os maiores ganhos do índice, de 3,62%. Os papéis reagiram à reportagem publicada pela revista International Finance Review, dizendo que o Bradesco estaria cortejando as operações do Santander no Brasil. O texto afirma que os bancos de investimento Goldman Sachs e Merrill Lynch teriam sido contratados como consultores pelas duas instituições para avaliar o negócio. O Goldman estaria atuando pelo lado do Bradesco e o Merrill, pelo Santander. O mercado discute a viabilidade dessa operação e ainda não há consenso. Enquanto alguns operadores descartam o fechamento do negócio, outros admitem essa possibilidade.