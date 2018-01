Ação do Google supera a casa dos US$ 500 O preço das ações do Google ultrapassou ontem pela primeira vez a linha dos US$ 500 na bolsa eletrônica Nasdaq - fechou em US$ 509,65, uma alta de 2,95% em relação ao dia anterior -, atingindo um valor de mercado de US$ 156 bilhões. Com isso, o Google se tornou o segundo negócio mais valioso do Vale do Silício, superando a Intel - maior fabricante mundial de chips para computadores - e a Hewlett-Packard, empresa que teve sua origem há 67 anos, também em uma garagem, como o Google. A única a superar o site de buscas na internet é a fabricante de equipamentos para redes Cisco Systems, com valor de mercado de US$ 164 bilhões. O desempenho do Google é ainda mais espetacular levando-se em conta que foi criado há apenas oito anos pelos estudantes da Stanford University Larry Page e Sergey Brin. Hoje, com 33 anos, eles e o executivo chefe da empresa, Eric Schimidt, são multibilionários. Levou, na verdade, pouco mais de um ano para as ações do Google pularem de US$ 400 para US$ 500 - a mais longa jornada entre um patamar e outro desde que a empresa fez a primeira oferta pública, a US$ 85 por ação, em agosto de 2004. No primeiro dia, elas chegaram a US$ 100, e em menos de três meses custavam US$ 200. Em junho de 2005 as ações chegaram a US$ 300 e em novembro do ano passado atingiram a casa dos US$ 400. O surto de otimismo registrado ontem veio com a crença de que o Google vai apresentar novas formas de anúncios online após a aquisição do YouTube por US$ 1,65 bilhão. ?O Google está se posicionando para participar de um mercado emergente que será muito significativo?, avalia David Garrity, diretor de pesquisas da Dinosaur Securities. Como outras ações de empresas virtuais, o Google também está passando por uma alta sazonal antes das compras online de Natal. Com uma fatia de mercado de 45% nos Estados unidos, a empresa deve direcionar muito do tráfego das compras online. ?E ela ainda não está operando em níveis obscenos?, diz Martin Pyykkonen, analista da Global Crown Capital. Ele estima que as ações cheguem a US$ 550 ainda este ano.