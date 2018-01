Acertar no mecânico é uma loteria Como a maioria das pessoas que tem automóvel não entende de mecânica, o conserto de defeitos costuma ser uma loteria. Quando o carro começa a fazer ruídos estranhos, a lataria mostra riscos e amassados ou sinais de ferrugem, tudo o que consumidor deseja é achar uma oficina competente e honesta. Mas como encontrar profissionais que não desconcertem seu bolso e sua paciência? Algumas dicas podem ajudar: Informe-se sobre oficinas com conhecidos que já tenham utilizado esses serviços. Você também apurar se a empresa possui registro de alguma reclamação no Procon. Pesquise preços e qualidade. Observe se o local é organizado, possui ferramentas e equipamentos básicos. Fique atento quanto a serviços que só podem ser executados por oficinas especializadas. Verifique com antecedência, se for o caso, se o estabelecimento possui funcionários treinados no conserto de carros importados. Exija orçamento prévio, onde haja discriminação detalhada sobre o material a ser usado, a mão-de-obra e os respectivos valores, bem como condições de pagamento e datas de início e término dos serviços. Os orçamentos têm prazo de validade mínimo de dez dias e costumam ser cobrados, de modo que, antes de pedir um, pergunte o preço. Antes do conserto, peça um documento que relate as condições gerais do carro, fazendo constar também a quilometragem e o nível de combustível.