Acesso da Grécia a recursos depende de plano de resgate, diz membro do BCE O Banco Central Europeu (BCE) vai deixar de realizar empréstimos para bancos gregos se não houver um acordo que mantenha o programa de resgate do país em vigor, afirmou Erkki Liikanen, presidente do banco central da Finlândia e integrante do conselho diretor do BCE.