Aché está "tecnicamente preparado" para lançar ações na Bovespa O diretor geral de operações do Aché Laboratórios José Ricardo Mendes afirmou hoje que a empresa está "tecnicamente preparada" para promover a abertura de capital e lançar ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Conforme o executivo, embora a operação ainda não tem cronograma definido, sua concretização está relacionada neste momento a dois fatores: a necessidade de captação de recursos para a aquisição de laboratórios e/ou a obtenção da classificação de grau de investimento por parte do Brasil. "Vamos esperar o melhor momento do mercado", disse ele, durante apresentação dos resultados da companhia em 2006. "Se olharmos apenas para os números de múltiplos, é mais interessante esperar pelo investment grade mas, se firmamos alguma grande aquisição, a operação pode ser realizada antes, talvez ainda em 2007", acrescentou Mendes. No ano passado, o lucro líquido do Aché Laboratórios alcançou R$ 71 milhões no ano passado, ante R$ 87 milhões em 2005. Segundo o executivo, a queda no resultado final da empresa decorreu no aumento das despesas financeiras em razão da aquisição da Biosintética, celebrado em outubro de 2005. "Tomamos dois empréstimo-ponte com instituições financeiras para fechar a compra da Biosintética e isso elevou nossas despesas financeiras em 2006", explicou o diretor, sem revelar o valor total da transação. Mendes disse que o Aché está transferindo a dívida gerada com a operação para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que aprovou uma linha de R$ 311 milhões para o Laboratório dentro do Profarma, o programa do banco de fomento voltado para o setor farmacêutico. O Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do Aché alcançou R$ 290 milhões em 2006, uma alta de 66,5% frente ao registrado ano anterior e a receita operacional bruta totalizou R$ 1,772 bilhão, um crescimento de 54% na mesma comparação. Com este faturamento, o Aché estima ocupar o posto de maior indústria farmacêutica brasileira e, provavelmente, da América Latina.