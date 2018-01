Acionista da China Mobile derruba HK em 1% Um acionista institucional da China Mobile vendeu hoje um grande lote de ações da empresa e levou a Bolsa de Hong Kong a fechar com forte queda. O índice Hang Seng baixou 1% e os papéis da China Mobile tiveram perda de 2,6% depois que o investidor, não revelado, vendeu 18 milhões de ações da empresa de telecomunicações. O resultado do pregão levou os investidores a questionar se o mercado pode sustentar uma tendência de alta no curto prazo. Segundo os analistas, isso pode levar a novas baixas antes do fechamento do ano nas carteiras dos administradores de fundos, mas as perspectivas para 2007 permanecem positivas. A gigante HSBC Holdings foi arrastada pela tendência geral e perdeu 0,7%. Na China, a esperada emissão de licenças para a exploração dos serviços de telefonia móvel de terceira geração continua a impulsionar a Bolsa de Xangai. O principal índice da bolsa chegou a romper a barreira dos 2.200 pontos pela primeira vez em mais de cinco anos, mas as realizações de lucros frearam a elevação e o Xangai Composto encerrou com alta de apenas 0,01%, aos 2.156,75 pontos. Os analistas, porém, acreditam que o índice retomará a trajetória ascendente. O Shenzhen Composto terminou em baixa de 0,4%. A blue chip China United Telecomunications desabou 5,7%, depois de disparar uma valorização de 10% ontem. Mas a fabricante de celulares Ningbo Bird subiu 8,9%. No mercado cambial da China, o yuan teve outro recuo frente ao dólar depois que a moeda norte-americana sustentou sua valorização nos mercados internacionais. A alta do dólar se apoiou na divulgação de uma previsão otimista sobre os números do desemprego nos EUA. Os dados oficiais saem amanhã. O dólar era cotado no mercado de balcão, às 5h30 (hora de Brasília), a 7,8244 yuans, contra 7, 8234 yuans no fechamento de ontem. No sistema automático de preços, a moeda norte-americana valia 7,8245 yuans, acima dos 7,8226 yuans do fechamento de ontem. Na Bolsa de Taipei, em Taiwan, o índice Taiwan Weighted encerrou com uma leve perda de 0,09%. As baixas verificadas nas empresas do setor de eletrônica, pesos-pesados do mercado local, ofuscaram os ganhos nos setores de hotelaria e finanças. Advanced Semicon recuou 0,5%, TSMC caiu 1,3% e Formosa International Hotels teve um salto de 7%. A persistente valorização do won em relação ao dólar causou nova baixa na Bolsa de Seul, na Coréia do Sul. O índice Kospi perdeu 0,2%, puxado pelas ações das empresas exportadoras, como as montadoras de automóveis e os estaleiros. As ações da Posco, terceira maior siderúrgica do mundo, caíram 1,5%. Samsung Electronics recuou 1,4%, afetada pela preocupação com o aumento da concorrência no setor de placas de memória, devido à aliança anunciada hoje entre a japonesa Elpida e a taiwanesa Powerchip. A Bolsa de Sydney, na Austrália, também fechou em baixa, pressionada pela queda na cotação dos metais e pela ausência de movimentação relativa às fusões e aquisições de empresas. O índice S&P/ASX 200 recuou 0,03%. A mineradora BHP Billiton caiu 1,2% e a Rio Tinto declinou 0,9%. A Bolsa de Manila, nas Filipinas, também encerrou com leve recuo. O índice PSE Composto baixou 0,06%. Philippine Long Distance Telephone (PLDT) liderou as perdas, com queda de 1,2%, e Bank of the Philippine Islands puxou os ganhos, com alta de 1,6%. A queda dos papéis das gigantes Telkom, que recuou 1%, e da distribuidora de veículos Astra, de 3%, puxou o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta, na Indonésia, para baixo, fechando a -0,13%. A mineradora Aneka Tambang subiu 4,3% com as expectativas de ganhos firmes em 2006. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur encerrou a sessão em queda de 0,01%. O índice Strait Times da Bolsa de Cingapura fechou em alta de 0,23%. As informações são da Dow Jones.