Acionistas da Nyse aprovam fusão com Euronext Os acionistas da Nyse Group, operadora da Bolsa de Nova York, votaram a favor da fusão do grupo com a Euronext NV, operadora das bolsas de Paris, Amsterdã, Bruxelas e Lisboa. A transação conquistou o apoio de 99,7% dos acionistas com direito a voto durante encontro extraordinário de investidores da NYSE, realizado hoje. Os investidores da Euronext aprovaram o acordo ontem, em Amsterdã. O resultado abre caminho para a criação da primeira bolsa de valores transatlântica do mundo. As ações da Nyse Group fecharam ontem cotadas em US$ 103,36. As informações são da Dow Jones.