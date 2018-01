Acionistas da Submarino aprovaram união com Americanas.com Os acionistas da Submarino aprovaram hoje a união com a Americanas.com, negócio que dará origem à B2W. Pelos termos do negócio, haverá a distribuição de R$ 58,953 milhões em dividendos extraordinários aos investidores da Submarino, valor correspondente a R$ 1,11 por ação. O pagamento ocorrerá no próximo dia 28, com base na posição acionária desta quarta-feira - os papéis ficam "ex" amanhã. A empresa informou também que o montante total do resgate das ações preferenciais (PN) da B2W, correspondente a R$ 441,046 milhões, sendo R$ 8,32 por PN. Tal crédito será feito em 30 de janeiro de 2007, com base na posição acionária do dia 16 de janeiro. "As ações de emissão de Submarino passarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo ex-direito de crédito relativo ao resgate a partir de 17 de janeiro de 2007." Segundo a empresa, a operação dará aos acionistas do Submarino direito de recesso pelo valor líquido de R$ 2,43 por papel - com crédito em 19 de janeiro de 2007.