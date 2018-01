Acionistas votam contra fusão da Arcelor com a Severstal Os acionistas da Arcelor votaram contra o acordo de fusão entre a siderúrgica e o grupo russo Severstal, abrindo caminho para a fusão com a Mittal Steel, criando um novo gigante do setor do aço. No total, representantes de 57,94% do capital acionário da empresa votaram contra a proposta de aliança da Arcelor com a Severstal. A operação fazia parte de sua estratégia de defesa contra a aproximação inicial da Mittal. As informações são da agência Dow Jones.