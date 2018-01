Ações aceleram queda nas Bolsas de Nova York O mercado de ações norte-americano acelerou a liquidação no fim desta tarde (de Brasília), com o índice Nasdaq Composite caindo para território negativo, apesar da alta de 6,85% da blue chip (ação de primeira linha) Cisco Systems, com os investidores fazendo uma pausa dos recentes fortes ganhos enquanto pesam o fraco dado de sentimento do consumidor norte-americano e a alta do petróleo. Contudo, a atividade é tranqüila. "Está sendo um dia bastante quieto", disse Paul Nolte, diretor de investimentos da Hinsdale Associates. "O S&P-500 e o Nasdaq mal estão se movendo e a fraqueza do Dow Jones é principalmente no setor farmacêutico", acrescentou. As ações de empresas do setor de energia e matérias-primas registram ganhos, uma vez que os futuros de petróleo voltaram a subir acima de US$ 61,00 o barril, enquanto o restante do mercado cede à pressão de venda. Sobre o Dow Jones, que ontem fechou em novo nível recorde, pesa a queda de 3,45% da Merck e de 3,79% da Pfizer. Às 18h08 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 76 pontos, ou 0,63%, o Nasdaq recuava 9 pontos, ou 0,39%, e o S&P-500 registrava uma queda de 6 pontos, ou 0,50%. As informações são da Dow Jones.