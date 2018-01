Ações acentuam perdas em NY sem motivo aparente Os principais índices de ações do mercado norte-americano acentuaram as perdas esta tarde, mas sem que nenhum motivo óbvio tenha desencadeado a aceleração das vendas. Os principais índices registravam desempenhos desiguais para levemente negativos durante a manhã, mas acentuaram as perdas nos últimos 20 minutos. As ações da Catterpillar e do Citigroup lideram as perdas com queda de 2,02% e 1,65%, respectivamente, entre as componentes do Dow Jones. No Nasdaq, as ações da Apple caem 1,7%. Às 15h30 (de Brasília), o índice Dow Jones recuava 69 pontos, ou 0,56%, o Nasdaq caía 22 pontos, ou 0,90%, e o S&P-500 registrava perda de 7 pontos, ou 0,53%. As informações são da Dow Jones.