Ações ampliam alta em NY com ajuda do PIB Os principais índices de ações do mercado norte-americano ampliaram os ganhos na última hora de negócios em Nova York, inspirados pela revisão em alta do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre e revisão em baixa da inflação. Os ganhos das blue chips (ações de primeira linha) Intel Corp (+1,19%) e Verizon Communications (+1,60%) também proporcionam suporte ao mercado. O Livro Bege do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), divulgado à tarde, trouxe conforto aos investidores com relação à economia dos EUA, que optaram por ignorar a alta dos futuros petróleo para acima de US$ 62,00 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York. Por outro lado, a alta da commodity ajudou a dar impulso às ações do setor de energia. Às 18h27 (de Brasília), o Dow Jones subia 81 pontos, ou 0,67%, o Nasdaq avançava 18 pontos, ou 0,75%, e o S&P-500 registrava um ganho de 11 pontos, ou 0,85%. As informações são da Dow Jones.