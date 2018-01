Ações aumentam perdas em NY à espera do Fed Os principais índices do mercado de ações norte-americano acentuaram as perdas no final da tarde em Nova York, com os participantes nervosos pela sombra da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), segundo operadores e analistas. Entre as blue chips (empresas com ações de primeira linha), destaque para as perdas das ações da General Motors (-6,88%) e DuPont (-2,64%), ambas componentes do índice Dow Jones. Às 16h32 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 98 pontos (0,89%), o Nasdaq recuava 25 pontos (1,18%) e o S&P-500 registrava perda de 8 pontos (0,65%).