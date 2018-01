Ações caem em NY apesar de dados favoráveis de inflação O rali de Natal sofreu um desvio em Wall Street, com os principais índices assumindo a rota de queda, a despeito dos dados favoráveis de inflação divulgados hoje. O Dow Jones opera em queda de 0,47%; o Nasdaq cede 0,22%; e o S&P 500, 0,33%. A queda é ampliada pela liquidez escassa desse último pregão pré-Natal. Os dados divulgados hoje não ofereceram muita preocupação sobre a economia dos EUA. O núcleo do índice de preços dos gastos com consumo (PCE) ficou estável em novembro; a previsão dos economistas era de alta de 0,2% em novembro, mesma variação de outubro. Na comparação com o ano anterior, o núcleo do índice indicava alta de 2,2%, mantendo acima da zona de conforto do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) - de 1% a 2% - mas recuando ante a alta anual 2,4% de outubro. O Departamento do Comércio dos EUA informou que a renda pessoal dos norte-americanos cresceu 0,3% em novembro, abaixo da previsão de expansão de 0,4%. Os gastos com consumo subiram 0,5%, em linha com a mediana das previsões. As encomendas de bens duráveis cresceram 1,9%, acima da alta de 1%, em novembro; mas excluindo os itens associados a transporte, as encomendas caíram 1,1%.