Ações da Abyara subirão mais que o mercado, diz Morgan Stanley O Morgan Stanley iniciou a cobertura para as ações da Abyara Planejamento Imobiliário com recomendação "overweight", ou seja, acima da média do mercado, informou o banco de investimentos em relatório a investidores. O Morgan e o Bradesco coordenaram a oferta pública primária de ações do grupo no final do mês passado. "Nós acreditamos que a Abyara esteja bem posicionada para se beneficiar das tendências positivas que vemos para o setor imobiliário brasileiro, dado seu modelo diferenciado de negócios e sua equipe administrativa experiente", disse o banco. O Morgan atribuiu o preço-alvo de R$ 51,00 para as ações ao final de 2007. Na quarta-feira, os papéis valiam R$ 25,00. "A Abyara opera com um desconto significativo em relação a seus pares, de cerca de 50% a 60%." Com isso, o potencial de valorização das ações da empresa até o fim do ano que vem é, segundo o Morgan, de 104%. As informações são da Dow Jones.