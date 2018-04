Ações da Agra estréiam em alta de 6% na Bovespa As ações ordinárias (ON) da Agra Empreendimentos Imobiliários estréiam em alta na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) hoje. Por volta das 10h20, o ganho era de 6%, com os papéis cotados em R$ 9,01. O volume financeiro é de R$ 53 milhões, acima da segunda colocada, Usiminas ON, com R$ 17 milhões. A oferta da empresa, com esforços de venda no exterior, saiu a R$ 8,50 - dentro da faixa de preço sugerida que variava de R$ 7,00 a R$ 10,00 - e somou R$ 698,700 milhões. Esse montante corresponde a venda de 68.500.000 ações ordinárias, inicialmente prevista, e 13.700.000 em papéis adicionais, perfazendo um total de 82.200.000 títulos ON. A operação ainda poderá ser acrescida de 15% (10.275.000 papéis) a título de lote suplementar. A oferta contempla a colocação de American Depositary Receipts (recibos de ações negociados na Bolsa de Nova York), sendo que cada ADR corresponde a duas ações. A Agra concentra suas atividades em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Recife, e nas regiões mais povoadas do Estado de São Paulo. Dos R$ 7,5 bilhões do valor global de vendas (VGV) da Agra, 43,1% estão no Estado - 36,6% na região metropolitana da capital paulista, 4,7% na Baixada Santista e 1,8% no interior -, 5,6% em Recife e 1,3% no Rio de Janeiro. A companhia comprou, recentemente, terrenos em Salvador, equivalentes a 50% do seu estoque, com lançamentos previstos para pelos menos dez anos. No prospecto, a companhia informa que pretende expandir seus negócios para outras regiões metropolitanas do Brasil. A Agra é uma incorporadora com atuação, principalmente, nos segmentos residenciais destinados às classes média-alta e média. A companhia atua também na incorporação de empreendimentos para as classes alta e média-baixa, além de empreendimentos comerciais, hoteleiros e de loteamento. A companhia pretende elevar sua participação nos segmentos residenciais de alta, média-alta, média e média-baixa renda.