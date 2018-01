Ações da Americanas sobem após fusão com Submarino As ações da Lojas Americanas estão recebendo fortes ordens de compra esta manhã na Bolsa de Valores de São Paulo, mesmo após a valorização de ontem. O motivo dos ganhos é a confirmação, pela empresa, do acordo de fusão entre a Americanas.com e o Submarino. Segundo as companhias, a Lojas Americanas passará a deter ações representativas de 53,25% do capital social total e votante da nova companhia, batizada de B2W, e os acionistas de Submarino passarão a deter, em sua totalidade, ações representativas de 46,75% do capital social total da nova empresa. É intenção da administração de ambas as sociedades que a fusão seja aprovada até o final deste ano. As empresas esperam sinergias de R$ 800 milhões com a fusão. No processo, os acionistas da Submarino receberão dividendos de R$ 500 milhões, e cada ação detida se transformará em uma ação da B2W. Às 11h30, Lojas Americanas PN subia 1,84% na Bovespa, cotada a R$ 111,01, depois de ter atingido máxima de +6,43%. A ação ON subia 4,08%, mas depois de apenas dois negócios. Submarino ON ainda não abriu para negociação.