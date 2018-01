Ações da Arcelor continuam suspensas até segunda-feira As ações da siderúrgica pan-européia Arcelor ficarão suspensas de negócios até, no máximo, a próxima segunda-feira, de acordo com reguladores dos mercados da Espanha, França, Bélgica e Luxemburgo. Em comunicado conjunto, eles afirmam que "as autoridades de mercado solicitam que os administradores da Arcelor esclareçam seus projetos e pontos de vista tão logo quanto possível". Os papéis da Arcelor foram suspensos ontem. Autoridades do mercado francês pediram que a siderúrgica esclareça sua posição atual depois de a russa Severstal melhorar sua oferta pela companhia. A Arcelor tenta escapar da proposta de compra de mais de 20 bilhões de euros da concorrente Mittal Steel e quer unir suas atividades com a Severstal. O conselho da Arcelor vai se reunir no domingo para estudar a oferta não negociada da Mittal Steel e a fusão com a siderúrgica russa. As informações são da Dow Jones.