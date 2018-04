Ações da Braskem e Ipiranga puxam queda da Bovespa A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) aproveita as baixas nas bolsas da Europa para realizar um pouco dos lucros acumulados ao longo dos últimos dias e recua 0,40%. Os destaques de baixa são Braskem e Petróleo Ipiranga, que caem 2,07% e 2,24%, respectivamente. Essas ações reagem à notícia de que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou ontem, por meio de medida cautelar, que a Petrobras, Braskem e Ultra garantam a reversibilidade da compra da Ipiranga, anunciada no dia 19 de março. Com isso, o conselho impede as companhias de tomarem qualquer decisão estratégica ou comercial que afetem as empresas do Grupo Ipiranga. A Braskem disse em comunicado que a decisão não altera o processo de fechamento da operação, previsto para hoje. Votorantim Celulose e Papel também está entre as maiores baixas do Ibovespa, reagindo a seu balanço do primeiro trimestre. O lucro líquido da empresa, de R$ 163 milhões, veio 12,6% abaixo das expectativas de analistas. Petrobras perdia 0,65%, movida pelo petróleo. Altas Apenas cinco ações sobem. Entre elas estão Embraer ON (ordinária), com +0,59%, e Pão de Açúcar PN (preferencial), com 0,22%. A Embraer anunciou ontem um acordo preliminar para o fornecimento de 30 jatos EMBRAER 190 para a Deutsche Lufthansa AG. Já Pão de Açúcar continua em alta após os dados de vendas em março.