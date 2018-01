Ações da BrT lideram altas do Ibovespa após balanços As ações da Brasil Telecom comandam a lista de maiores altas na abertura de hoje da Bolsa de Valores de São Paulo, após as empresas terem divulgado balanço do terceiro trimestre na noite de ontem. Às 10h40, BRT Operadora PN avançava 3,24%; e BRT Participações ON e PN subiam 3,02% cada uma. O lucro líquido da Brasil Telecom Participações ficou 22% acima das projeções dos analistas consultados pela Agência Estado. A empresa reverteu prejuízo e fechou o terceiro trimestre com ganho de R$ 64 milhões, enquanto a média das projeções apontava para R$ 52,4 milhões. A receita líquida e o Ebitda da companhia ficaram em linha com o esperado. O faturamento líquido somou R$ 2,628 bilhões, ante a projeção de R$ 2,526 bilhões. Os especialistas estimavam Ebitda de R$ 857,2 milhões, próximo dos R$ 907,9 milhões obtidos. A BrT GSM, operadora celular do Grupo Brasil Telecom, registrou prejuízo de R$ 68,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma redução de 47,9%.