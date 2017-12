Ações da CCR e Perdigão entram na carteira do Ibovespa A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) divulgou hoje a terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa (o principal índice da bolsa paulista) que será válida de maio a agosto. O portfólio confirma os ingressos das ações ordinárias (ON) da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR Rodovias), com participação de 0,815% e da Perdigão, com 0,754%. A composição final do novo Ibovespa passará a valer a partir da próxima terça-feira, quando será divulgada a carteira definitiva, que costuma trazer alterações mínimas em relação à terceira prévia. No geral, a terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa confirmou a liderança com folga das ações preferenciais (PN) da Petrobras entre os maiores pesos, com 11,26%; na segunda prévia, a participação estava em 10,96% e na carteira negociada ontem, 9,78%. O segundo maior peso é o das ações PNA da Vale, com 8,410%, ante 7,66% na carteira atual. Em seguida vêm Telemar PN, com 6,576%; Usiminas PNA, com 5,211% e Bradesco PN, com 4,251%.