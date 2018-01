Ações da CCR estão entre maiores baixas da Bovespa As ações da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) estão entre as principais baixas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), com queda de 0,73%, às 11h29. Ontem à noite saiu a notícia de que o governo do Paraná negou, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os aumentos nas tarifas de pedágio previstos para o dia 1º. de dezembro. As seis empresas que administram as rodovias com pedágio anunciaram que os reajustes ficam entre 3,3% e 10%. "Não homologamos porque esse índice vai incidir sobre tarifas que já se encontram muito altas. Não há razão para penalizar ainda mais os usuários", disse o secretário dos Transportes, Rogério Tizzot, ao repórter Evandro Fadel. A CCR administra a Rodonorte no Estado. Vale ressaltar, no entanto, que ontem os papéis fecharam na maior alta do Ibovespa - principal índice da bolsa paulista -, que subia 0,41% às 11h35. Do lado da alta, as ações da Votorantim Celulose e Papel são destaque da Bovespa, com ganho de 2,45%, seguida por Sadia (2%) e Vivo (1,93%).